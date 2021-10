Gameplatform Steam laat geen blockchaingames toe. Concurrent Epic is er snel bij om te zeggen dat zij het wel doen.

Valve, het bedrijf achter populair gameplatform Steam, heeft blockchain games toegevoegd aan de soorten inhoud die het verbiedt. Specifiek mogen geen games op Steam die gebruik maken van blockchain om cryptomunten of NFT's uit te delen en te ruilen.

Daarmee lijkt Steam de deur te sluiten voor een aantal nieuwe games die elementen baseren op de nieuwe hippe technologie. NFT's zijn digitale certificaten die 'eigenaarschap' bieden voor digitale bestanden. Doordat de token, net zoals cryptomunten, op een blockchain wordt bijgehouden, krijgt de NFT een zekere uniciteit en kan je hem, theoretisch gezien, ruilen voor al dan niet veel geld. In een gamecontext kan zo'n NFT bijvoorbeeld een 'achievement' zijn die je krijgt voor het oplossen van bepaalde puzzels, of een unieke outfit in een multiplayerwereld.

Die NFT's breken de laatste tijd potten in onder meer de kunstwereld, maar ook een reeks games is er mee begonnen. Ontwikkelaar SpacePirate Games, bijvoorbeeld, die het nieuws buitenbracht dat hun game Age Of Rust dus niet meteen op Steam te vinden zal zijn.

Als antwoord op de Steam-mededeling, heeft concurrerend platform Epic overigens gemeld dat hun gamewinkel wel 'open staat voor games die cryptomunten en middelen op de blockchain ondersteunen'. Het bedrijf wil nog niet meteen zeggen dat alle games met NFT's welkom zijn, maar is naar eigen zeggen bereid samen te werken met ontwikkelaars rond deze nieuwe technologie.

