NGA Human Resources mag de komende jaren de loonverwerking van zowel Defensie als de politiediensten moderniseren. Tegen 2021 moet het project operationeel zijn.

Volgens NGA HR gaat het om de meest ambitieuze HR-investering in de openbare sector van de afgelopen tien jaar, al noemt het niet de waarde van het contract. Concreet gaat het over de integratie en het beheer van een SAP payroll-systeem dat de lonen van 85.000 medewerkers van Defensie en de geïntegreerde politie (lokaal + federaal) op zich neemt.

NGA HR zal in eerste instantie het systeem ontwerpen en operationeel maken tegen 2021. Nadien staat het bedrijf ook in voor het permanent onderhoud van het platform en andere post-payrolldiensten.

In een mededeling laat Luitenant-kolonet John Van Hende, projectlead Loonmotor bij Defensie, weten dat de keuze voor NGA HR er komt omdat het in staat is om een voldoende flexibele loonmotor te installeren.

Het gaat in totaal om de loonberekening van 85.000 mensen met verschillende functies, variabele shiftpatronen en statuten die zeer specifiek zijn. Volgens het bedrijf is het daarmee niet vergelijkbaar met andere klanten in de publieke of private sector.

Het doel van de modernisering is om de kosten van de loonadministratie te drukken, efficiënter te maken en minder arbeidsintensieve en risicovolle processen te hebben.