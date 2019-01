Niantic haalt 190 miljoen op

De kapitaalsronde werd bekend gemaakt aan de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Met deze nieuwe investeringsronde heeft Niantic nu in totaal 415 miljoen dollar aan investeringen opgehaald. Het bedrijf, dat niet op de beurs staat, zou nu zo'n 4 miljard dollar waard zijn. Bij zijn investeerders zitten onder meer Google, SparkCapital en The Pokemon Company.

Niantic is best gekend om het 'augmented reality' game Pokemon GO, dat in 2016 een gigantische internationale hit werd, en het voorbije jaar 800 miljoen dollar aan inkomsten wist te vergaren. Een nieuw AR game rond Harry Potter, Wizards Unite, zou voor dit jaar op stapel staan, al is er nog geen lanceringsdatum bekend.