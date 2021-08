Terwijl bedrijven wereldwijd de terugkeer naar kantoor inzetten zegt Cisco dat het voortaan niemand nog verplicht. Lokale teams moeten zelf beslissen hoe vaak ze fysiek samenzitten.

Cisco was al voor de pandemie actief bezig met werken van op afstand, toch werkte zowat de helft van de mensen vier tot vijf dagen per week op kantoor. Slechts veertien procent wou permanent thuiswerken. Vandaag wil nog geen tien procent bijna dagelijks naar kantoor en wil een kwart van de werknemers permanent thuiswerken.

Het bedrijf volgt haar mensen daarin en zegt dat geen quota zal opleggen rond verplicht werken op kantoor. De beslissingen in welke mate er thuis, op kantoor of elders wordt gewerkt, worden per team genomen.

'Er is geen one-size-fits-all. Om zo goed mogelijk in te spelen op de sterktes van onze werknemers, moeten we flexibel, aanpasbaar en open zijn over wat het best werkt voor elk individu en team.' Aldus Francine Katsoudas, Chief People, Policy & Purpose Officer bij Cisco.

Investeren en proberen

Cisco zal vanuit haar kant meer focussen op hybride werkomgevingen zodat er oplossingen zijn voor elk type werknemer. Dat gaat ook gepaard met een investering van zes miljard dollar in onderzoek en ontwikkeling naar betere connectiviteit, beveiliging en samenwerking. Het bedrijf geeft daarbij aan dat het hybride werken voor het bedrijf ook een experiment is met vallen en opstaan, maar het bedrijf is optimistisch, onder meer omdat het al een cultuur heeft van (gedeeltelijk) werken van op afstand.

