In 2019 zijn er, tot november, maar liefst 2,6 miljoen smartphones verkocht. Dat zegt GFK nadat Samsung eerder andere cijfers communiceerde. Het totale jaarcijfer zal nog hoger liggen.

Begin deze week klonk het dat er in ons land 1,8 miljoen smartphones waren verkocht en dat Samsung daar maar liefst 49 procent marktaandeel in haalde. De cijfers zouden afkomstig zijn van marktonderzoeker GFK en werden gedeeld op CES. Dat blijkt nu niet helemaal te kloppen. De cijfers werden meegedeeld door Samsung, op basis van GFK, maar die laatste communiceert nu zelf heel andere cijfers.

Zo gaat het volgens GFK voor de periode januari tot november 2019 om 2,6 miljoen toestellen, goed voor een omzet van 1 miljard euro. Het gaat om 2,8 procent meer toestellen en 6,6 procent meer omzet dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat wil zeggen dat er meer interesse is in premium toestellen en er dus meer wordt uitgegeven per toestel.

De totale omzet en het totaal aantal toestellen voor 2019 maakt GFK volgende maand bekend. GFK verwacht een nog hogere stijging omdat de eindejaarsperiode doorgaans voor een betere toestelverkoop zorgt.

GFK communiceert geen cijfers over individuele merken, maar Huawei België laat aan Data News weten dat het afgelopen jaar een marktaandeel van 18,6 procent haalde, een lichte daling tegenover de 19,2 procent in 2018. Al moeten we daarbij nuanceren dat het bedrijf haar toptoestel voor het najaar, de Mate 30, niet in ons land verkoopt omdat Google haar diensten er niet op kan aanbieden door de Amerikaanse handelsban. Het marktaandeel van Samsung wordt, ook bij de nieuwe cijfers, niet in twijfel getrokken door Huawei.

Dat zou betekenen dat de twee samen goed zijn voor 67,6 procent van de Belgische markt. De overige 32,4 procent zal naar alle waarschijnlijkheid grotendeels bij Apple zitten, met nog een aantal procentpunten voor de overige smartphonespelers.

