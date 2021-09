Hardwarefabrikant Logitech heeft woensdag het Logi Dock voorgesteld. Het alles-in-één docking station moet de persoonlijke werkplek overzichtelijker maken en ook de ervaring van videomeetings verbeteren.

Het Logi Dock werkt zowel samen met Windows-pc's, Macs als Chromebooks. Via slechts één kabel naar de computer verbindt het toestel tot vijf USB-apparaten en twee monitoren (HDMI en DisplayPort), terwijl de laptop van de gebruiker wordt opgeladen aan maximaal 100W. Op die manier wordt de hoeveelheid kabels en opladers op het bureau drastisch gereduceerd.

Ingebouwde speakerphone

Het Logi Dock omvat ook een speakerphone met ruisonderdrukking waarmee gebruikers onder meer videomeetings kunnen bijwonen. Er zijn handige functies om pijlsnel de microfoon te dempen of camera uit te schakelen, naast een speciale one touch join-knop. De speakerphone is volgens de fabrikant gecertificeerd voor Microsoft Teams, Zoom en Googles oplossingen voor videogesprekken.

Gebruikers kunnen via het docking station ook makkelijk schakelen tussen de speakerphone en een Zone Wireless-headset of een stel Zone True Wireless earbuds (allebei van Logitech) voor privégesprekken. De ingebakken speaker is volgens Logitech bovendien krachtig genoeg voor de weergave van muziek.

Logi Tune

Nog noemenswaardig is de samenwerking met Logi Tune, een applicatie om de werking van headphones en webcams te finetunen. Logi Tune biedt ook kalenderintegratie, en dat zorgt ervoor dat het Logi Dock via verlichting een notificatie geeft wanneer een meeting op het punt staat om te beginnen.

'Toen de pandemie insloeg hebben we heel veel tijd met onze eindgebruikers doorgebracht om te leren begrijpen waar zij op dat moment behoefte aan hadden en hoe we hun pijnpunten vanuit een thuiswerksituatie zouden kunnen verhelpen. Het resultaat is het Logi Dock', aldus Scott Wharton, general manager en vicepresident van Logitech Video Collaboration.

Het nieuwe docking station komt in de loop van de winter op de markt in de kleuren Graphite en wit (De Graphite-editie is enkel geschikt voor Microsoft Teams). De richtprijs bedraagt 399 euro.

Een blik op de aansluitingen van het Logi Dock. © Logitech

