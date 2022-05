Vanaf Android 13 zal het mobiele besturingssysteem een nieuw bestandssysteem hanteren. Daardoor blijft er meer ruimte over voor de opslag van andere bestanden zoals foto's.

Android gebruikt momenteel het ext4 bestandssysteem. Maar volgens IT-bedrijf Esper, dat ook een Androidblog bijhoudt, stappen alle toestellen vanaf Android 13 over naar erofs, dat staat voor Enhanced Read-Only File System.

Esper baseert zich onder meer op eerdere hints van Google, maar ook naar verwijzingen in de broncode die de komst van erofs aankondigen. Het grote voordeel is dat het voor read-only delen van de opslag sneller werkt en minder ruimte inneemt. Op de firmware van Android zelf zou er zo 800 megabyte winst zijn.

Dankzij Huawei

Het nieuwe bestandssysteem bestaat al enkele jaren en werd aanvankelijk ontwikkeld door Xiang Gao, een ingenieur toen in dienst bij Huawei. Het bedrijf gebruikte het op miljoenen van haar telefoons toen het werd gebruikt in haar softwarelaag Emui 9.1. Sinds eind 2019 zit het ook in de Linux kernel (vanaf versie 5.4) en sinds vorig jaar wordt het ook gebruikt bij OPPO en Xiaomi.

Dat dat allemaal zonder aanzienlijke problemen lukt, lijkt nu voldoende te zijn om ook Google zelf te doen kiezen voor het nieuwe systeem. Al gaat het voor alle duidelijkheid enkel om het read-only deel van je telefoon zoals de firmware.

Android gebruikt momenteel het ext4 bestandssysteem. Maar volgens IT-bedrijf Esper, dat ook een Androidblog bijhoudt, stappen alle toestellen vanaf Android 13 over naar erofs, dat staat voor Enhanced Read-Only File System.Esper baseert zich onder meer op eerdere hints van Google, maar ook naar verwijzingen in de broncode die de komst van erofs aankondigen. Het grote voordeel is dat het voor read-only delen van de opslag sneller werkt en minder ruimte inneemt. Op de firmware van Android zelf zou er zo 800 megabyte winst zijn.Dankzij HuaweiHet nieuwe bestandssysteem bestaat al enkele jaren en werd aanvankelijk ontwikkeld door Xiang Gao, een ingenieur toen in dienst bij Huawei. Het bedrijf gebruikte het op miljoenen van haar telefoons toen het werd gebruikt in haar softwarelaag Emui 9.1. Sinds eind 2019 zit het ook in de Linux kernel (vanaf versie 5.4) en sinds vorig jaar wordt het ook gebruikt bij OPPO en Xiaomi.Dat dat allemaal zonder aanzienlijke problemen lukt, lijkt nu voldoende te zijn om ook Google zelf te doen kiezen voor het nieuwe systeem. Al gaat het voor alle duidelijkheid enkel om het read-only deel van je telefoon zoals de firmware.