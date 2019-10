Nieuw design Facebook-website heeft 'dark mode'

Facebook gaf in mei dit jaar aan veranderingen te willen aanbrengen aan de website, en begon al met het uittesten van een nieuw design in de Android-app. Maar nu is het bedrijf ook bezig met een compleet nieuwe website, volgens The Next Web. En daarbij hoort een gloednieuwe 'dark mode'.

Zo ziet de Facebook-webpagina in dark mode eruit voor gebruikers die uitgenodigd werden om de redesign uit te proberen. © Facebook/@MantasRukuiza

Sommige Twitter-gebruikers laten weten te zijn uitgenodigd voor de bètaversie, en laten daarbij zien wat voor veranderingen Facebook doorvoert. De grootste verandering is dus de nieuwe donkere versie van de normaal blauw-witte hoofdpagina. De nieuwe zwarte kleur is populair geworden onder website- en app-ontwikkelaars in de laatste paar jaar. Het biedt voordelen voor mensen die vooral 's nachts over sociale media scrollen, omdat 'dark mode' de ogen meer rust geeft. Sociale mediaplatforms zoals Twitter gingen Facebook al voor in de trend. De nieuwe website is ook een stuk gestroomlijnder, met minder icoontjes. In plaats daarvan krijgt de linkerkant van de pagina een lijst met alle belangrijke apps en evenementen. De ontwikkelaars van het nieuwe design zijn nog bezig, en het gaat hier slechts om een bètaversie, dus er kunnen nog veel veranderingen worden doorgevoerd. Voor de gebruikers die geen fan zijn van het nieuwe donkere uiterlijk van Facebook, is er ook een knopje om weer terug te schakelen naar de oude, vertrouwde versie. Got the invite to try Facebook's new desktop design and yes it includes a dark mode 🙌@MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I — anastipu (@teepusahab) October 11, 2019