Het nieuwe webplatform Digiskills Belgium wil de digitalevaardigheidskloof op nationaal niveau verkleinen en een duurzaam antwoord bieden op het tekort aan talent. Het gaat om een initiatief van de Belgische Nationale Coalitie voor Digitale Vaardigheden en Banen, waarin onder meer federale en regionale overheidsdiensten zitten en beroepsfederaties als Agoria, VBO en Federgon.

Digiskills is een concreet instrument om elke internetgebruiker de mogelijkheid te geven om zijn digitale vaardigheden te beoordelen. Het leidt hem of haar vervolgens naar een specifieke opleiding of stelt een professionele omscholing voor. Het platform verandert voortdurend, omdat ook de digitale noden voortdurend evolueren. 'Het idee is om zo veel mogelijk inhoud te hebben en de lijst van partners uit te breiden', zegt Wannes Clauwaert, woordvoerder van Digiskills Belgium.

Blijvende uitdaging

Het aanpakken van de stijgende vraag naar digitale vaardigheden op de arbeidsmarkt en in de maatschappij is nog steeds een uitdaging. 'Het is belangrijk om sectoren samen te brengen, maar vooral om over het platform te communiceren en de burgers ervan bewust te maken. Digiskills moet dé thuisbasis voor digitale vaardigheden worden', benadrukt Saskia Van Uffelen, die de Europese Commissie adviseert als Digitaal Kampioen voor België.

De bedoeling is om het platform in februari 2022 voor iedereen te activeren. 'De postbode uit Londerzeel kan terecht op Digiskills Belgium om zijn digitale basisvaardigheden te vergroten en jonge meisjes kunnen er leren coderen', aldus nog Van Uffelen.

De afgelopen achttien maanden heeft de samenleving, als gevolg van de coronacrisis, een enorme stap voorwaarts gezet op het gebied van digitalisering, zei federaal minster van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) bij de lancering. 'Toch mogen we niet vergeten dat niet alle gezinnen over voldoende computers beschikken of voldoende internetdekking hebben', benadrukte de minister. Ze wees er ook op dat 40 procent van de Belgen het risico loopt op digitale uitsluiting, volgens cijfers van de Koning Boudewijnstichting.

