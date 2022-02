Educatieve uitgever VAN IN en Microsoft hebben het nieuwe leerplatform Bingel Leestutor ontwikkeld. Dat is bedoeld om de leesvaardigheid van kinderen in de Vlaamse lagere scholen op te krikken. Leerlingen kunnen zelfstandig oefenen via het platform, terwijl leerkrachten de ontwikkeling in hun leesvaardigheid op de voet kunnen volgen.

Op de Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), dat de leesvaardigheid van tienjarige leerlingen in kaart brengt, viel Vlaanderen terug van de achtste naar de 32ste positie. Dat was de grootste daling voor een onderwijsregio in de afgelopen tien jaar. Een situatie die verergerd werd door de coronacrisis: afstandsonderwijs en de mondmaskerplicht maakten het moeilijk voor leerkrachten en leerlingen om het probleem aan te pakken.

Bingel Leestutor

Om hierop een antwoord te bieden, hebben VAN IN en Microsoft hun technologie en expertise gebundeld. Door de leermethodes van Bingel te combineren met Reading Progress kunnen leerlingen zelfstandig oefenen met lezen via Microsoft Teams. Het leerplatform waarop Reading Progress en de content van VAN IN samenkomen, is Bingel. De nieuwe tool binnen Bingel heet de Bingel Leestutor, naar analogie met het tutorlezen. Bij deze vorm van samenwerkend leren leest een ouder met een jonger kind om de leesvaardigheid te verhogen.

'Deze nieuwe technologie kan leerlingen beter leren lezen, en leerkrachten helpen nog meer op maat van elk kind te werken', zegt Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN. Met de hulp van artificiële intelligentie wordt het leesniveau en het soort fouten van de kinderen geëvalueerd. De leerling en de leerkracht krijgen daarbij feedback van het systeem.

Het project kreeg de steun van pedagoog Pedro De Bruyckere. Hij gaf de scholen wetenschappelijke fundering bij de aanvang van het project.

Een impressie van het nieuwe leerplatform. © VAN IN/Microsoft

