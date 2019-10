Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO lanceert 'DjustConnect! ', een platform dat landbouwers uitnodigt om op grote schaal gegevens te delen. Het gaat bijvoorbeeld om metingen van de kwaliteit en hoeveelheid melk die koeien produceren, drone-data over de kwaliteit van gewassen of informatie over grondstalen. Door databanken te bouwen en beschikbaar te maken kunnen boeren hun oogst verbeteren.

Door de informatie te stroomlijnen zijn dan weer heel wat nieuwe toepassingen mogelijk, zegt ILVO. De bedoeling is dat er op termijn apps worden ontwikkeld die de boeren ondersteunen bij hun beslissingen, administratieve taken of bij technische vragen. Zo zou de groenten- en fruitsector aan de slag kunnen met een overzicht van de marktvraag, ook in het buitenland. Metingen bij naburige boeren kunnen dan weer de bron zijn van waardevol advies voor het verbeteren van eigen landbouwbodem.

Het initiatief komt van AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel, coöperaties die in totaal zowat 55.000 boeren vertegenwoordigen. De bedrijven trokken voor het project 800.000 euro uit en engageren zich om de boeren in hun ledenbestand warm te maken om deel te nemen. De eerste bedrijven en de eerste op DjustConnect draaiende apps situeren zich in de melkveesector. Maar het ILVO wil snel doorgroeien naar andere agrarische sectoren.

Boer blijft eigenaar van data

Het is afwachten of die ook effectief zullen deelnemen aan het systeem, dat vrijblijvend is. Voorwaarde voor het succes is evenwel wel dat er voldoende informatie ter beschikking wordt gesteld door de boeren. Het ILVO beklemtoont dat bertrouwen tussen de verschillende partijen de basisvereiste om voluit data te delen.

"Begin 2018 werd een gedragscode opgesteld met richtlijnen voor het gebruik van landbouwgegevens. Daarin wordt de boer ondubbelzinnig erkend als eigenaar van de ruwe data", aldus ILVO. De boer ontvangt aanvragen om data te delen waarin datagebruikers in verstaanbare taal uitleggen wat zij met de data willen aanvangen. Telkens beslist hij met een eenvoudige klik of hij zijn data in dat concrete geval deelt of niet. Enkel de 'aangevinkte' data worden gedeeld.

Het project wordt gesteund met zowat 500.000 euro uit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).