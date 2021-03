Een onderzoeker heeft een nog niet eerder ontdekt easter egg gevonden in de Internet Mail-applicatie. De geheime kwinkslag wist 25 jaar verborgen te blijven.

Een 'easter egg' is een programmeursgrapje dat vaak in de code van software verstopt wordt. Soms is het een spelletje, een verwijzing naar eerdere programma's of, zoals in dit geval, naar de programmeurs zelf. Dat het zo lang duurt, is echter zeldzaam. Na 25 jaar heeft de hacker Albacore namelijk nog een niet eerder ontdekte easter egg gevonden in Windows 95 Internet Mail.

It's never too late to find easter eggs. Happened to notice what looks like a never before seen easter egg in Windows 95's / IE4's Internet Mail. You have to open its About window, select one of the files, and type MORTIMER. Names of the program's developers will start scrolling. pic.twitter.com/13ZCdCyBUg — Albacore (@thebookisclosed) March 26, 2021

Wie nog ergens een versie van dat stokoude programma heeft, kan het eitje zelf proberen te openen door in Internet Mail op Help te klikken, en op About. In dat About venster klik je op het comctl32.dll bestand en dan tik je MORTIMER op je toetsenbord. Zo open je een venstertje met de namen van de ontwikkelaars.

