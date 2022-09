Techreus Google laat automobilisten in België en zo'n veertig andere landen voortaan desgewenst navigeren via milieuvriendelijke routes. Het gaat om trajecten waarbij minder brandstof of energie wordt verbruikt.

De nieuwe routes worden berekend via samenwerkingen met instellingen en onderzoekscentra als het National Renewable Energy Laboratory in de Verenigde Staten en gegevens van het Europees Milieuagentschap. Daarnaast biedt Google Maps bestuurders de optie om hun motortype (benzine, diesel, hybride of elektrisch) te selecteren.

Machine learning

Door al deze informatie te koppelen aan de rijtrends van Google Maps, werden modellen voor machine learning ontwikkeld die getraind zijn op de populairste motortypen in een bepaalde regio. Daarbij wordt ook gekeken naar factoren die een invloed hebben op het brandstofverbruik of de CO2-uitstoot, zoals het gemiddelde verbruik van voertuigen, de hellingsgraad en het type van de weg, verkeerspatronen en de snelheidslimiet.

Het International Energy Agency stelt dat driekwart van de CO2-uitstoot ten gevolge van transport tegenwoordig veroorzaakt wordt door voertuigen op de baan. Met de milieuvriendelijke routes in Google Maps rekent het technologiebedrijf jaarlijks op een besparing van één miljoen ton CO2-uitstoot, wat overeen zou komen met meer dan 200.000 auto's die van de weg worden gehaald.

Trager rijden

De stijging van de brandstofprijzen had de voorbije maanden al een grote impact op ons verplaatsingsgedrag. Zo blijkt uit een recente studie van het VIAS-instituut dat een op de drie Belgische automobilisten trager is gaan rijden om brandstof te besparen. Google zelf signaleerde dan weer een piek in het aantal zoekopdrachten naar verplaatsingsopties tussen juli 2021 en juli 2022. In ons land steeg het aantal zoekopdrachten voor verplaatsingen met het openbaar vervoer of te voet in deze periode met respectievelijk 50 en 45 procent. Fietsroutes werden ook 35 procent meer opgezocht, terwijl de zoektocht naar routes via de auto de lichtste stijging kende met 18 procent.

De milieuvriendelijke routes worden vanaf vandaag beschikbaar in België en bijna 40 andere landen in Europa via Google Maps op Android, iOS, Android Auto en CarPlay. De uitrol kan enkele weken duren.

