Systemintegrator Insight Belgium heeft een nieuw 'detect & prevent'-platform aangekondigd waarmee toepassingen kunnen worden ontwikkeld om de gezondheid en veiligheid in publieke ruimtes te monitoren.

Als voorbeelden van locaties noemt Insight wachtzalen en grote inkomhallen waar arbeiders, bedienden en bezoekers passeren. Een van de eerste IoT-toepassingen zorgt voor de monitoring van de temperatuur van een groep mensen. Valt een meting buiten de ingestelde parameters, dan kan dat erop wijzen dat er mensen met koorts binnenkomen of dat er te veel mensen te dicht bij elkaar staan.

Kunstmatige intelligentie

Volgens Insight verhoogt het platform de efficiëntie en de snelheid van implementatie van concrete toepassingen door gebruik te maken van het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie. Door het samenvoegen van gegevens van een breed scala aan apparaten, camera's en sensoren in een enkel dashboard, moet het IoT-framework organisaties realtime zicht geven op die informatie die nodig is voor het opsporen en voorkomen van gezondheidsrisico's, stelt het bedrijf.

Bij het platform hoort een app om gebruikers te beheren, sites en sensoren te monitoren, rapporten te genereren en alertheids-workflows te creëren. Volgens Insight zorgt de technologie ervoor dat organisaties 'minder ontwikkelingskosten hebben en in slechts enkele maanden een toepassing op maat kunnen uitrollen'.

Andere toepassingen van het Insight Connected Platform zijn Portable Virus Testing Centers (PVTC's) en handreinigingsstations met geïntegreerde RFID-sensoren (Radio-Frequency Identification) om de naleving van het hygiënebeleid door werknemers te bevorderen.

© Insight

