De overheidsdienst achter het infonummer 1700 heeft een volledig nieuw IT-platform in gebruik genomen. Dat moet ervoor zorgen dat een aantal processen worden geautomatiseerd en dat burgers sneller worden doorverbonden.

1700 is het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid, voorheen bekend als de Vlaamse Infolijn. Het 1700-nummer is elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19u. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen er terecht voor overheidsinformatie en informatie over de status van hun lopende dossiers. Vorig jaar verwerkte het contactcenter 897.705 contacten (of gemiddeld zo'n 358 per uur).

Om de behandeling van de vragen (ongeacht het communicatiekanaal) op een meer procesmatige manier te laten verlopen, is het contactcenter op 10 mei overgegaan op een nieuw beheersysteem. Dat moet ervoor zorgen dat er meer verzoeken verwerkt kunnen worden en dat de betrouwbaarheid van de dienstverlening verbetert.

Het nieuwe platform is het resultaat van een samenwerking tussen Agentschap Informatie Vlaanderen en Net IT. Het Zottegemse IT-bedrijf was verantwoordelijk voor de implementatie van het achterliggende CRM-systeem, dat gebruik maakt van Microsoft Dynamics 365 en draait in de Azure-cloud.

De komende weken migreren ook andere infolijnen naar dit nieuwe platform. Het gaat om het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), Kind en Gezin-lijn, De LijnInfo en nog een zestal andere.