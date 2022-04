Verschillende Belgische en Nederlandse overheidsorganisaties hebben een nieuw gemeenschappelijk digitaal platform voor intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) gelanceerd. Uit een Europese studie blijkt dat minder dan tien procent van de Belgische kmo's geregistreerde IE-rechten bezit. Vaak beseffen bedrijven niet dat ze ook in aanmerking komen voor een dergelijke bescherming. Het nieuwe platform met de naam Create, Protect & Benefit moet daar verandering in brengen, zo meldt de FOD Economie.

Kmo's met geregistreerde merken, modellen en octrooien hebben per werknemer gemiddeld tot 68 procent meer omzet, blijkt uit een Europese studie. Toch zijn heel wat bedrijven hier niet van op de hoogte. 'Intellectuele-eigendomsrechten zijn er niet alleen voor hightechbedrijven', reageert minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). 'Ze zijn belangrijk voor elke onderneming en zeker voor kmo's. Ook zij moeten zich daarvan bewust worden.'

Leidraad

Daarom wil het nieuwe platform een leidraad bieden voor bedrijven over de voordelen van intellectuele eigendom en de risico's wanneer producten en diensten niet beschermd zijn. Via twaalf wegwijzers en getuigenissen van enkele CEO's krijgen ondernemers een antwoord op de meest voorkomende vragen, bijvoorbeeld hoe je ervoor zorgt dat niemand je product kan kopiëren. Het aanbod aan wegwijzers gaat van logo's en domeinnamen over de bescherming van computerchips en databanken tot bedrijfsgeheimen.

Het platform kwam tot stand door een brede samenwerking tussen de FOD Economie, het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), de SOWALFIN Groep, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) en het Octrooicentrum Nederland.

