Vanaf 1 juli moet elke onderneming in België minstens één vorm van elektronisch betalen aanbieden, zoals betalen met de kaart of de smartphone.

De handelaar mag zelf kiezen welke optie hij de consument aanbiedt, gaande van de klassieke betaalterminal over mobiele toepassingen zoals Payconiq tot de mogelijkheid om via overschrijving te betalen. Cash betalen moet ook mogelijk blijven.

Fraudebestrijding

Niet alleen winkels zijn vanaf aanstaande vrijdag verplicht om elektronische betalen aan te bieden. 'Het geldt tevens voor vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen (...) die op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten', zegt de federale overheidsdienst Economie. Dat gaat dan over bijvoorbeeld apothekers, dokters, tandartsen en advocaten, maar evengoed voor zwembaden, de bibliotheek of het cultureel centrum.

Betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of consumentencheques, of nog met cryptomunten en andere virtuele munteenheden, worden niet als elektronische betaalmiddelen beschouwd.

De verplichting tot elektronisch betalen maakt deel uit van een fraudebestrijdingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).

De handelaar mag zelf kiezen welke optie hij de consument aanbiedt, gaande van de klassieke betaalterminal over mobiele toepassingen zoals Payconiq tot de mogelijkheid om via overschrijving te betalen. Cash betalen moet ook mogelijk blijven.Niet alleen winkels zijn vanaf aanstaande vrijdag verplicht om elektronische betalen aan te bieden. 'Het geldt tevens voor vrije beroepen en alle personen, overheden, verenigingen (...) die op permanente basis economische activiteiten uitvoeren gericht op consumenten', zegt de federale overheidsdienst Economie. Dat gaat dan over bijvoorbeeld apothekers, dokters, tandartsen en advocaten, maar evengoed voor zwembaden, de bibliotheek of het cultureel centrum.Betalingen met maaltijdcheques, ecocheques of consumentencheques, of nog met cryptomunten en andere virtuele munteenheden, worden niet als elektronische betaalmiddelen beschouwd.De verplichting tot elektronisch betalen maakt deel uit van een fraudebestrijdingsplan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V).