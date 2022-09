Zo'n 3.500 kinderen gaan dit jaar aan de slag met programmeerlessen bij CodeFever vzw.

De missie van de vzw is om kinderen digitale 'knowhow' bij te brengen en hen zo te wapenen voor een digitaliserende maatschappij. De Vlaamse organisatie startte in 2015 en biedt elk jaar meer dan 3.500 kinderen en jongeren lessen en zomerkampen aan. 'CodeFever heeft een doordacht vervolgtraject ontwikkeld met ons team van gespecialiseerde 'lespakketmakers', aldus Katelijne Duerinck, medeoprichter van CodeFever vzw. 'In ons vervolgtraject zetten wij heel hard in op het aanleren van computationeel denken. Computationeel denken is probleemoplossend denken in functie van de logica en algoritmes die een computer aansturen. Dat lijkt zeer ingewikkeld maar in mensentaal wil dit zeggen dat wanneer je begrijpt hoe een computer precies werkt, dan kan je hem instellen zodat hij exact doet wat jij wil dat hij doet. Geloof het of niet maar kinderen krijgen dit verbazend vlug onder de knie.'

Bij de lessen worden onder meer programmeertalen en -software als Scratch, Minecraft education Edition, JavaScript, Python en meer gebruikt. De lessen starten vanaf zaterdag 24 september, op 29 locaties in Vlaanderen.

