Nieuw softwareplatform helpt leerkrachten om punten te geven

Een spreekbeurt, een opstel, een tekening: aan leerkrachten de moeilijke taak om er punten op te geven. Dat op een objectieve manier doen is onmogelijk. Of wás onmogelijk, want onderzoekers van de UAntwerpen en de UGent willen daar met een softwareplatform verandering in brengen. Daarvoor hebben ze een nieuwe spin-off opgericht: D-PAC, een afkorting voor Digital Platform for Assessment of Competences.

De software richt zich op comparatief beoordelen: een methode waarbij je niet elk werkstuk afzonderlijk beoordeelt, maar in directe vergelijking met willekeurige anderen. D-PAC optimaliseerde de bestaande methode en goot ze in een digitaal jasje zodat ze eenvoudig op grote schaal in te voeren is.

Delen "Waarom verdient de ene tekening een zes en de andere een zeven?"

"Waarom verdient de ene tekening een zes en de andere een zeven? En krijgt een opstel een acht omdat het écht zo goed is, of omdat de leerkracht toevallig in een goede bui is? De reeds bewezen methode van comparatief beoordelen biedt hier een oplossing voor en dankzij D-PAC kan je ze nu ook eenvoudig toepassen", beweert Maarten Goossens, oprichter en CEO van de nieuwe spin-off.

Bij comparatief beoordelen krijgen meerdere evaluatoren telkens twee werkstukken naast elkaar te zien. Ze moeten vervolgens kiezen welke de betere is van de twee. Door meerdere willekeurige combinaties te maken en voldoende evaluatoren in te schakelen, kan je met een statistisch model de werkstukken ordenen van van mindere naar betere kwaliteit. Door de vele mogelijke combinaties en de statistiek erachter is deze methode offline haast onmogelijk te implementeren. Via het platform van D-PAC wordt dat proces nu geautomatiseerd.

Volgens Goossens kan dit een grote doorbraak betekenen in het transparant en objectief maken van beoordelingen. Niet alleen op school, maar bijvoorbeeld ook bij sollicitaties, subsidiebeoordelingen, het kiezen van opties binnen een agile softwaretraject en nog veel andere beoordelingen.

De spin-off is ontstaan uit een strategisch onderzoeksproject (SBO) van de Unversiteit Antwerpen, imec en de Universiteit Gent, waarin onderwijsexperts samenwerkten met softwareontwikkelaars. Voor de technische ontwikkeling bouwt het op een meerjarige samenwerking met Infanion, een Belgisch-Indische softwarebouwer.

D-PAC richt zich in de eerste plaats op de Vlaamse en Nederlandse onderwijsmarkt en kan al rekenen op de eerste betalende klanten. De ambitie van de start-up? De wereld veroveren, niet alleen in de onderwijssector, maar in alle sectoren waar objectieve evaluaties een noodzaak zijn.