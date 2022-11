Binance komt met een 'proof-of-reserves' systeem waarmee het wil bewijzen dat het genoeg bitcoin in huis heeft om klanten uit te betalen. Een en ander lijkt een reactie op de crash van grote concurrent FTX.

Crypto-wisselaar Binance is gestart met een nieuwe website waarin het zijn 'proof-of-reserves'-systeem uitlegt. Met dat systeem wil het platform meer transparantie aan de dag leggen en bewijzen dat het genoeg tegoeden bezit om klanten uit te betalen als die hun geld willen afhalen. Binance begint alvast met zijn reserve aan bitcoins, de bekendste cryptomunt. Uit de site moet blijken dat de geldwisselaar momenteel een ratio van reserves heeft van 101%, en dat het bedrijf dus genoeg bitcoins in bezit heeft om alle klanten die hun geld willen afhalen te kunnen uitbetalen.

Het systeem komt er een week naar de val van FTX, een concurrent van Binance en ook een populaire cryptowisselaar. Die ging uiteindelijk ten onder aan een 'liquiditeitscrisis'. Kort door de bocht: het platform had veel minder middelen in reserve dan er op de rekeningen van klanten stonden. Toen veel klanten tegelijk hun geld wilden afhalen, stuikte het hele systeem in elkaar. Binance CEO Changpeng Zhao was hier overigens een van de eersten om dat gebrek aan reserves bij FTX naar buiten te brengen.

Sinds die crash van FTX is de cryptomarkt, die al geen goed jaar had, nog stevig gezakt. Een hoop bedrijven en dan vooral wisselplatformen zoals Binance, willen daarom meer transparant zijn en zo het vertrouwen van klanten terugwinnen. Binance doet dat nu alvast met een overzicht van eigen 'goudvoorraad'.

