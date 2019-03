Nieuw-Zeelandse premier wil dat socialemediabedrijven hun verantwoordelijkheid nemen

Ardern hield daarover een toespraak in het Nieuw-Zeelandse parlement. "We kunnen niet gewoon achteroverleunen en aanvaarden dat die platformen bestaan, en dat al wat er gezegd wordt niet de verantwoordelijkheid is van de plaats waar het gepubliceerd wordt", zei Ardern. "Zij zijn de uitgever, niet gewoon de postbode. Het kan niet alleen maar winst zijn en geen verantwoordelijkheid."

Ardern wil ook de dader van de aanslagen, een 28-jarige rechts-extremist uit Australië, de bekendheid niet gunnen waar hij naar op zoek is. "Hij was op zoek naar veel zaken met zijn terreurdaad, maar een ervan was bekendheid. En dat is waarom je me nooit zijn naam zal horen uitspreken", zei Ardern. Ze vroeg wel "de namen uit te spreken van zij die we kwijt zijn, in plaats van de naam van de man die hen ons ontnomen heeft".

Drie van de grootste telecombedrijven van Nieuw-Zeeland, Vodafone NZ, Spark en 2degrees, hebben samen een open brief gestuurd aan Facebook. "Internetaanbieders zijn de ziekenwagens beneden aan de klif, met botte instrumenten, zoals het blokkeren van sites na de feiten", schreven ze. Ze vinden dat socialemediabedrijven de "wettelijke plicht hebben om hun gebruikers en de maatschappij te beschermen" en dus moeten verhinderen dat dergelijke inhoud nog geüpload en gedeeld wordt.

Een aantal Nieuw-Zeelandse bedrijven trokken ook al advertenties in op sociale media. Ze reageerden zo op het gebrek aan initiatief dat Facebook in hun ogen aan de dag legt in deze kwestie.

Vier dagen na de racistische aanslag van vrijdag liggen nog dertig gewonden in het ziekenhuis. Volgens de ziekenhuizen verkeren negen van hen nog in een kritieke toestand.