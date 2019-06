Twitter komt met een nieuwe aanpak als politici tweets plaatsen die strijdig zijn met de regels. Gebruikers krijgen straks eerst een melding te zien voordat ze bepaalde berichten kunnen bekijken, meldt de berichtendienst in een blogpost.

"In het verleden hebben we toegestaan dat bepaalde tweets die strijdig waren met onze regels toch op Twitter mochten blijven staan, omdat dat in het algemeen belang was" , legt het bedrijf uit. "Maar het was toen niet duidelijk wanneer en hoe we die afweging maakten."

Daar moet nu verandering in komen. Twitter wil beter gaan uitleggen waarom bepaalde tweets niet zijn weggehaald. Dat gebeurt door middel van een mededeling dat het bericht niet volgens de regels is. Daar moeten gebruikers straks op klikken voordat ze de tweet te zien krijgen.

Tweets die strijdig zijn met de regels, maar vanwege het algemeen belang toch blijven staan, worden straks ook minder prominent getoond op de site. Een speciaal team gaat besluiten welke berichten die speciale behandeling krijgen.

Vanaf 100.000

Het nieuwe beleid is alleen bedoeld voor tweets van politici, overheidsfunctionarissen en andere belangrijke publieke figuren. Die moeten ook meer dan 100.000 volgers hebben op de site. De Amerikaanse president Donald Trump, een enthousiast twitteraar, voldoet daar ruimschoots aan; hij heeft meer dan 61 miljoen volgers.

In België vallen onder meer Charles Michel, Elio Di Rupo, Didier Reynders, Alexander De Croo, Bart De Wever en Theo Francken daaronder, maar of Twitter ook Nederlandstalige of Franstalige berichten zal markeren is niet bekend.