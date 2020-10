Apple komt volgend jaar met een nieuwe versie van de draadloze AirPods-oordopjes, meldt Bloomberg. Zowel de gewone variant als de Pro-versie zou een update krijgen waarbij het 'steeltje' korter wordt.

Het reguliere model gaat volgens het persbureau meer lijken op de huidige AirPods Pro, met een korter steeltje en losse dopjes waarbij de gebruiker de juiste grootte kan kiezen. Ze zullen echter niet over geluidsonderdrukking beschikken.

Bij de nieuwe AirPods Pro zou het steeltje in het geheel verdwijnen. Apple bracht de draadloze oortjes vier jaar geleden voor het eerst uit en vernieuwde de reguliere variant voor het laatst in maart 2019. De Pro-versie kwam een jaar geleden uit.

Apple werkt volgens de geruchten ook al twee jaar aan een hoofdtelefoon met noise cancellation die over de oren gedragen moet worden. Dat model zou echter geplaagd worden door problemen bij de ontwikkeling, waardoor de koptelefoon nog altijd niet officieel aangekondigd is.

