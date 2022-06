Een Deense vacaturesite dient klacht in tegen Google voor machtsmisbruik, door zijn eigen vacaturedienst prominenter te promoten dan anderen.

Google lanceerde in 2018 Google for Jobs, maar dat ging niet met applaus uit de sector gepaard. Tegen 2019 kwam er kritiek van 23 vacaturewebsites. Zij klagen dat ze sindsdien marktaandeel verloren en dat Google zijn online dominantie misbruikt om de dienst te bevoordelen.

Een voorbeeld daarvan is dat wanneer je op Google naar jobs zoekt, Google er zijn eigen widget boven plaatst vooraleer je resultaten van concurrenten te zien krijgt.

Reuters merkt op dat de nieuwe klacht mogelijk een doorstart kan betekenen. Er loopt al drie jaar een antitrust-onderzoek tegen Google hiervoor, maar dat lijkt intussen stil te liggen. Met een nieuwe klacht kan er mogelijk opnieuw schot in de zaak komen. De afgelopen jaren moest google al zo'n acht miljard euro betalen in antitrust-zaken tegen Europa.

Google lanceerde in 2018 Google for Jobs, maar dat ging niet met applaus uit de sector gepaard. Tegen 2019 kwam er kritiek van 23 vacaturewebsites. Zij klagen dat ze sindsdien marktaandeel verloren en dat Google zijn online dominantie misbruikt om de dienst te bevoordelen.Een voorbeeld daarvan is dat wanneer je op Google naar jobs zoekt, Google er zijn eigen widget boven plaatst vooraleer je resultaten van concurrenten te zien krijgt.Reuters merkt op dat de nieuwe klacht mogelijk een doorstart kan betekenen. Er loopt al drie jaar een antitrust-onderzoek tegen Google hiervoor, maar dat lijkt intussen stil te liggen. Met een nieuwe klacht kan er mogelijk opnieuw schot in de zaak komen. De afgelopen jaren moest google al zo'n acht miljard euro betalen in antitrust-zaken tegen Europa.