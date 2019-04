Lijstjes met dromen: we hebben ze allemaal, op zijn minst in ons achterhoofd. Om iets van die bucketlist te kunnen afvinken, dat vraagt wat meer. De nieuwe app Didid wil je daarvoor helpen sparen, door budgetbeheer en zelfs sponsoring.

'Er bestaat onderzoek bij de vleet dat aantoont dat alleen al je dromen neerschrijven de kans doet stijgen dat je ze ook effectief realiseert', stelt Didid-CEO Maarten Verboven. 'Door aan dat idee ook praktische elementen te koppelen, willen we die kans nog doen stijgen. Zo kwamen we tot de app Didid, waarin je niet alleen je droom aanmaakt, maar ook meteen gaat budgetteren en sparen.'

Hoe? Simpel. Je downloadt de app, en creëert een droom die je publiek of privé zet. 'Meteen gaan we uit een aantal databanken met vrije beelden wat beelden bijvoegen, zodat het er meteen ook beloftevol uitziet. Als je droom een trip naar New York is, krijg je een mooi beeld van het Empire State Building of Central Park. En meteen gaan we via een aanbevelings-algoritme dat we samen met Froomle ontwikkelen suggesties doen van wat je daar kunt doen: een museumbezoek, bepaalde hotels,... Als je die selecteert, wordt dat meteen aan je budget toegevoegd. Zo krijg je een beeld van hoeveel geld je nodig hebt. Meteen kun je ook een deadline instellen, zodat je ook de druk hebt om alles waar te maken.'

En dan wordt het pas interessant. Didid linkt met je spaarrekening, en staat je toe om bedragen aan een bepaald project toe te wijzen. 'In tegenstelling tot andere budgetapps gaan we geen aparte rekeningen creëren, maar leggen we gewoon een laag over je bestaande spaarrekening. Zo zit je ook niet met kleine overschotten, wat niet gebruikt is, wijs je gewoon opnieuw toe', zegt Verboven. 'Bovendien kun je je via Didid.be ook laten sponsoren. Een tante, nonkel, oma of opa, kan er daar voor opteren om bijvoorbeeld een bepaald museumbezoek te betalen, of een nacht op hotel. Zie het als het spreekwoordelijke envelopje met geld, maar dan specifieker.'

Gegroeid uit een hackaton van BNP Paribas Fortis, kregen Verboven en enkele Hello Bank-collega's vrij baan om met een beperkt budget hun prille idee uit te werken en er met wat online advertenties trafiek naar te genereren. 'We maakten een website waarop je je dromen kon oplijsten en bijhouden', vertelt de oprichter. 'Voor we het wisten hadden we een kleine tweeduizend gebruikers. Het was dus duidelijk dat er een publiek voor dit soort toepassing was. Daarom kregen we het vertrouwen en de financiering om een app te bouwen die we als closed pilot konden testdraaien. Proefkonijnen waren het BNP-personeel, met goede resultaten als gevolg, en dus kregen we groen licht voor een volgende stap: de app in een apart bedrijf onder brengen.'

Al vijftienduizend dromers

Sinds 12 maart is Didid zo publiek gelanceerd, en hoewel het nog vroeg dag is, merkt Verboven ook bij het grote publiek interesse. 'Al bij al zitten we nu al rond de vijftienduizend dromers, het is nu belangrijk dat aantal nog op te drijven, én er voor te zorgen dat er ook gerealiseerd worden. Om dat eerste te bereiken hebben we het voordeel dat ons bestaan gecommuniceerd wordt aan de 3.6 miljoen klanten van BNP Paribas Fortis, Hello Bank en Fintro. Het is voorlopig ook enkel met de rekeningen van die instellingen dat onze app koppelbaar is, maar we streven ernaar om zo snel mogelijk 'bank-agnostisch' te worden.'

Om te zorgen dat gebruikers hun dromen ook gaan uitwerken, mikt Verboven op de introductie van meer features die daartoe moeten aanmoedigen. 'Sowieso is er vraag naar bijvoorbeeld co-dreaming, waarbij je één droom met anderen deelt, en moeten we ook onze functionaliteit waarmee je iets vanuit je browser meteen in je verlanglijstje kunt zetten beter bekend maken. '

En natuurlijk is het ook de bedoeling dat de start-up op termijn zichzelf betaalt. 'Met de investering van BNP kunnen we nog tot midden volgend jaar door, dus ik heb andere zorgen aan mijn hoofd dan extern kapitaal te zoeken. Qua businessmodel denken we bijvoorbeeld aan partnerschappen met relevante spelers, die dan een coachende rol kunnen opnemen. Neem nu opnieuw dat voorbeeld van die citytrip naar New York, er zijn best wel wat bedrijven die mensen kunnen helpen om dat te plannen, en voor wie het ook interessant is om toegang te hebben tot klanten die net dan nood hebben aan hun informatie. Op dat soort win-wins willen we heel erg inzetten.'