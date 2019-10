Technologiebedrijf Samsung heeft een app ontwikkeld die de drempel voor leraren moet verlagen om met innovatieve lesmethodes aan de slag te gaan. Door te swipen kunnen Vlaamse leerkrachten met elkaar in contact komen en lesmateriaal delen.

Leraren willen technologie wel vaker inzetten in de les, maar gebrek aan lesmateriaal en training leidt tot stress en weerhoudt ze daarvan. Dat was de conclusie van een onderzoek dat Samsung drie jaar geleden liet uitvoeren door de Universiteit van Gent en van Tilburg.

Enthousiaste leerkrachten nemen vaak al het initiatief om lesmateriaal uit wisselen via LinkedIn of via Facebook-groepen. Samsung onderzocht de behoefte aan een online buddy-systeem om dergelijke kennisuitwisseling meer te stimuleren. In samenwerking met 165 leerkrachten en met enkele start-ups van The Hague Tech werd dat idee verder uitgebouwd. De app 'Schoollink' is er het resultaat van.

Leerkrachten die de app willen gebruiken, moeten eerst een hele rits gegevens invullen en vragen beantwoorden. Welke lessen geef je en wat is je interesse en ervaring met innovatieve onderwijsmethodes? Vervolgens wordt je aan gelijkaardige profielen gelinkt. Die kan je Tindergewijs naar rechts swipen, als je ermee in contact wil komen. Het platform biedt ook de mogelijkheid inspirerende voorbeelden, tips of andere content te delen.

"Er is al veel kennis aanwezig in het onderwijs, maar die is vaak versplinterd en blijft tussen de muren van één school. Het is belangrijk dat we docenten helpen deze kennis te verspreiden. Schoollink biedt hen hier al swipend een oplossing voor", zegt Aron Wils van Samsung België.

Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld uitleggen hoe ze pakweg Augmented Reality inzetten in hun klaslokaal. Daarbij staat niet de hardware, maar het delen van inspirerende onderwijsmethodes centraal, zegt Wils. "We vinden het uiteindelijk belangrijker dat leraren en leerlingen de juiste vaardigheden aanleren, dan welk apparaat ze gebruiken. Of, zoals ik het ook wel uitleg: iedereen kan een fiets kopen, maar nu kunnen leerkrachten elkaar ook echt helpen deel te nemen aan het verkeer."

Koen Vandenhoudt, voorzitter van de Vlaamse ICT-coördinatoren Liga, noemt het een app "om in het oog te houden". "Dit initiatief om kennisdeling en verbondenheid tussen leerkrachten te creëren, moeten we positief onthalen", reageert hij. "Er is vraag naar netwerking tussen Vlaamse leerkrachten, los van regio's en onderwijssystemen. Zeker als je weet dat de app een combinatie is van nieuwe technologieën die voortdurend in evolutie zijn en een onderwijs dat deze eigenschap veel minder bezit."