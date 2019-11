Dankzij een nieuwe app wordt het binnenkort mogelijk om selfies te nemen vanop 36 000 kilometer hoogte. 'Spelfie' maakt gebruikt van camera's op overvliegende satellieten om de perfecte overzichtsfoto te maken van sport- en culturele evenementen. In een latere ontwikkelingsfase kunnen ook 'spelfies' vanop eender welke locatie gemaakt worden. Een heldere hemel is wel de voorwaarde.

Spelfie werd voor het eerst voorgesteld in een BBC-documentaire over een milieuactiviste. Daarin werd getoond hoe de app bijvoorbeeld gebruikt zou kunnen worden: Balinese dorpsbewoners vormden de slogan 'Act Now' op het strand, die vanuit de ruimte goed zichtbaar werd vastgelegd.

Gebruikers van de in Schotland ontwikkelde app kunnen voorlopig enkel bij de app registreren op welk evenement ze aanwezig zijn, om daar een erg verre selfie van hen te laten nemen. De app stuurt de exacte coördinaten door waar de gebruiker zich moet positioneren en om hoe laat de satelliet overvliegt. Vervolgens wordt gevraagd om op dat tijdstip een 'normale' selfie te nemen met je gsm. Die selfie wordt naast de 'spelfie' geplaatst, die later op de dag wordt doorgestuurd. In de toekomst zullen de 'spelfies' in enkele minuten in plaats van enkele uren worden doorgestuurd.

De makers van de app werken momenteel samen met verschillende toeristische diensten, waaronder die van de Seychellen. Die kunnen de technologie goed gebruiken om de natuurpracht van hun land in beeld te brengen. Het doelpubliek van de app bestaat echter vooral uit bezoekers van allerlei sport- en culturele evenementen. Zo werd de app dit jaar al uitgetest op Glastonbury. In een tweede ontwikkelingsfase zal die plaatsbeperking echter opgeheven worden; gebruikers kunnen dan overal ter wereld hun locatie doorgeven, om vervolgens verwittigd te worden als en wanneer er een satelliet overvliegt.