Nieuwe app van Google en CERN legt de oerknal in je handpalm

De Big Bang-app wordt ingesproken door actrice Tilda Swinton. Zij vraagt je om je smartphonecamera op je vuist te richten. Op het moment dat je je handpalm opent, vindt de oerknal plaats. Vervolgens neemt de zoetgevooisde stem van Swinton je mee op een 360 graden-reis doorheen de 13,8-miljard-jarige geschiedenis van het heelal: van het quark-gluon plasma, tot de vorming van protonen en neutronen naar de geboorte van sterren en planeten.

De app werd gemaakt voor de nieuwe onlinetentoonstelling 'Once upon a try', waarmee Google een eerbetoon wil brengen aan ontdekkingen die de wereld hebben veranderd. Daarvoor werkt het samen met CERN, NASA en meer dan 100 musea wereldwijd. Zo kan je ook het ontstaan van het World Wide Web herbeleven, terwijl je in NASA's Visual Universe kan grasduinen in het foto-archief van de Amerikaanse ruimtevaartsorganisatie.

De Big Bang AR-app is gratis te downloaden in de Play Store en in de App Store, maar werkt niet voor oudere smartphones.