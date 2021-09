Veronique Dugardyn zet na 25 jaar een stap terug bij het bedrijf. De rol van CEO wordt overgenomen door haar zoon.

Dubardyn is al 25 jaar CEO van dienstengroep make it fly, in 1996 opgericht als Duo. Haar zoon, Mathieu Cardinael, neemt nu echter de fakkel over. Samen met CFO Laurent Cardinael moet hij het bedrijf in goede banen leiden. Mathieu Cardinael werkt sinds 2007 voor het bedrijf.

Make it fly bestaat ondertussen uit vier digitale agentschappen, waaronder Duo, Nascom, Corecrew en Mediasoft. Samen met de nieuwe CEO kondigt de groep ook een investering aan door Green Park Investment Partners. Met het extra kapitaal hoopt het bedrijf zijn verdere expansie te ondersteunen.

