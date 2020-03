Els Bellens is redactrice bij Data News.

Filip Verstockt wordt nieuwe general manager van bij Orange Cyberdefense Belgium.

Orange Cyberdefense Belgium is de securitytak van Orange. Die omvat Orange Cyberdefense Evere, maar daar komen met de aanstelling van Verstockt ook SecureLink Belgium en ZIONSECURITY bij. Orange nam beide bedrijven in juli vorig jaar over.

Filip Verstockt werkt sinds 2000 voor Orange Business Services, maar trok in 2019 naar Alcatel-Lucent Enterprise, waar hij SVP Europe North Region werd. Hij keert nu dus terug naar Orange, als general manager van de securitytak. De huidige general manager van SecureLink Belgium, Jo Vander Schueren, verlaat het bedrijf.

