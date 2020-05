De ethische coöperatieve bank NewB doet de komende 5 jaar beroep op IT-dienstenleverancier NRB en Mainsys. NRB levert de infrastructuur, Mainsys de bancaire software.

Het in 2011 opgerichte NewB positioneert zich als een nieuwe Belgische en ethische coöperatieve bank. Na een eerste prepaidkaart begin 2016, heeft NewB ondertussen de felbegeerde banklicentie in handen. Om de eigenlijke bankdiensten aan te bieden zal de nieuwe bank beroep doen op externe IT-partners. NRB en NewB tekenden zopas een 5-jarige overeenkomst om de bank te laten draaien in IaaS (Infrastructure-as-a-Service) outsourcingmodus. NRB's multicloud-servicemodel NECS 4 haakt daar op in, volledig rekening houdend met de regelgeving en beveiligingseisen in de sector, met permanente controle over de beschikbaarheid en prestaties van de productieomgevingen. De preproductie- en testomgevingen maken ook deel uit van de overeenkomst. Waar NRB geselecteerd werd voor het infrastructuurluik, is het het Belgische Mainsys dat de belangrijkste softwareleverancier wordt voor de bancaire applicaties.

"Een van de belangrijke criteria voor NewB was dat hosting en data zoveel mogelijk in België blijven. We wilden zoveel mogelijk samenwerken met een lokale speler, maar ook met een betrouwbare en ervaren speler. Vanaf de eerste gesprekken met NRB over de toekomstige infrastructuur waren we overtuigd van hoe een toekomstige samenwerking er kon uit zien", legt IT-manager Yves Konen uit aan Data News.

Mainsys verscheen ook al heel vroeg in beeld. "Al in 2014 - nog voor ik er was - heeft NewB contact opgenomen met verschillende softwareleveranciers van 'core banking' systemen. Mainsys was de enige leverancier met een interessante maatschappelijke aanpak en affiniteit met de waarden van NewB. Mainsys ontwikkelt ook omnichannel frontoffice-oplossingen die de uitdagingen van digitaal bankieren opvangen", weet Konen.

"NewB krijgt een innovatief en volledig ontwikkeld IT-systeem in België", benadrukt Mathieu Latour, manager van het NewB-project bij Mainsys. De afgelopen acht maanden hebben Mainsys en NewB nauw samengewerkt om een ​​innovatief banksysteem te bieden, volledig ontworpen en ontwikkeld in België. De eerste stappen zijn inmiddels gezet, maar andere implementaties zullen volgen om deze ethische bank helemaal op te starten."

Een uitgebreid interview met NewB-CIO Yves Konen leest u in de volgende editie van Data News die verschijnt op 5 juni.

