Het Belgische ruimtevaartbedrijf Aerospacelab gaat een 'megafabriek' neerpoten in Charleroi, voor de productie van 500 satellieten per jaar. De fabriek moet de grootste van Europa en de op twee na grootste van de wereld worden en tot 500 mensen tewerkstellen.

Aerospacelab wil een 'Henry Ford-moment' in de productie van satellieten bewerkstelligen. 'We haalden inspiratie uit de auto-industrie, waar gestandaardiseerde producten nog steeds de mogelijkheid hebben om aan specifieke noden te worden aangepast', zegt Benoît Deper, topman en oprichter van het bedrijf. 'We richten satellietproductiesites op met productielijnen die gebruikmaken van 'off-the-shelf'-componenten.'

'Gamechangers voor de klimaatverandering'

Investeringsmaatschappij Sambrinvest bouwt de nieuwe fabriek, met een totale werkoppervlakte van 16.000 vierkante meter, en doet daarvoor een investering van 40 miljoen euro. Er moeten vanaf 2025 satellieten worden geproduceerd. De aankondiging van de nieuwe fabriek volgt op de lancering van een nieuwe site in Ottignies-Louvain-La-Neuve, waar jaarlijks tot 24 satellieten kunnen worden vervaardigd. De productie op die site moet in het derde kwartaal van dit jaar starten.

Minister voor Telecom Petra De Sutter wijst erop dat de satellieten die in Charleroi van de band zullen rollen, voor meer dan telecommunicatie kunnen ingezet worden. 'Ze worden in een baan om de aarde gebracht om klimaatrampen als bosbranden of overstromingen op de voet en in realtime te volgen. Ze kunnen de luchtkwaliteit meten en grote milieuvervuilers opsporen. In die zin kunnen satellieten gamechangers zijn voor de klimaatverandering en de gevolgen daarvan.' De minister sprak van een Belgisch succesverhaal.

Nationale veiligheid

Defensieminister Ludivine Dedonder zei dat de ruimte een operationeel domein is. 'Vanuit de ruimte kan je waarnemen, luisteren, jezelf oriënteren en informatie overbrengen', stelt ze. Zich engageren in de ruimtesector betekent voor haar dan ook een bijdrage aan de nationale veiligheid.

Aerospacelab is in 2018 opgericht door Deper. Intussen telt het ook twee zusterbedrijven in Frankrijk en Zwitserland.

