Er komt weer wat extra concurrentie op de Belgische zakelijke internetmarkt. Hostingbedrijf Level27 start met Connect27 een nieuw bedrijf op dat connectiviteit levert aan zakelijke klanten.

Connect27 is de naam van de pas opgerichte internet service provider die uitdrukkelijk mikt op het zakelijke segment met connectiviteitsdiensten als SD-WAN (Software Defined Wide Area Network) en SASE (Secure Access Service Edge). SD-WAN is een performante netwerkoplossing die bij bedrijven het traditionele WAN met MPLS-technologie vervangt. De onderliggende netwerkinfrastructuur wordt losgekoppeld, en software stuurt de netwerkverbindingen en het beheer ervan aan. SASE kan je zien als een verdere doorontwikkeling van SD-WAN, waarbij vooral (cloud) securitynoden ingevuld worden.

Combinatie van access en cloud

Connect27 is opgericht door Marcel De Beule (ex-Nucleus Connect), Thomas Woidt (oprichter van internet exchange BelgiumIX) en hostingbedrijf Level27. Woidt is daar al CTO en De Beule wordt er nu COO. De Beule ziet heel wat opportuniteiten in de Belgische zakelijke markt waar naast de traditionele telco's als Proximus en Telenet onder meer Destiny een sterke speler is. 'Wij mikken met SD-WAN en SASE uitdrukkelijk op de combinatie van access en cloud', vertelt De Beule aan Data News. 'Zoals wij het zien zullen integrators steeds meer de rol van telecomoperator opnemen. Het is geen toeval dat telco's de afgelopen tijd integrators kochten', aldus De Beule. Orange kocht bijvoorbeeld BKM en Securelink.

SD-WAN komt het best tot zijn recht in omgevingen met échte redundantie waarbij niet alle eieren (xDSL, 4G, 5G, e.d.) in dezelfde mand liggen. SASE past dan weer eerder in cloudomgevingen of scenario's met satellietkantoren en veilig werken op afstand. 'Ons platform is ideaal voor de integrator om zijn diensten op aan te bieden. Denk aan een wholesale of reselling pakket dat zeer competitief en operator neutraal is', zegt Marcel De Beule. Maar ook diensten als dark fiber zijn mogelijk.

Betere SLA

Een van de punten die Connect27 naar voor schuift is een sterker Service Level Agreement (SLA). Het idee is om de traditioneel hoge uptime SLA's van een hostingbedrijf door te trekken naar connectiviteit. Denk dan aan één SLA met optimale redundantie en end-to-end ondersteuning de klok rond.

Level27 leverde trouwens al enkele connectiviteitsdiensten die nu naar Connect27 doorschuiven. Onder meer BelgiumIX en Napoleon Games namen al netwerkdiensten af. Level27 kan daarnaast prat gaan op (hosting)referenties bij onder meer Assurcard, Westtoer, Inventis, Webflux, RCA, Pukkelpop, Tobania en AB. "De SPOC (Single Point of Contact) aanpak en het access-aanbod maakt dat we bedrijven nu comfortabeler naar de cloud kunnen begeleiden", zegt ook Peter Fastré, CEO van Level27.

