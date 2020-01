Nieuwe Belux-baas voor Salesforce

Cloud CRM-bedrijf Salesforce heeft Max Swerdlow aangesteld als country leader voor de regio België en Luxemburg. Hij was in 2005 de eerste Salesforce-medewerker in ons land.

Max Swerdlow, Salesforce country leader Belux © Salesforce