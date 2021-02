Google Cloud heeft Joris Schoonis aangesteld als Benelux Country Manager. Hij krijgt de verantwoordelijkheid over het verder ontwikkelen van de go-to-market-functies van Google Cloud in de Benelux.

Schoonis voert straks de verkoopstrategie van Google Cloud in de regio aan, waar recent een aantal belangrijke deals is gesloten met klanten en partners als ASML, Randstad en Unilever. Hij gaat zich richten op het uitbreiden van het lokale partnerecosysteem en klanten ondersteunen bij hun digitale transformatie.

Brede ervaring

Schoonis heeft ruim twintig jaar ervaring met het opbouwen van salesteams in de techsector. Voordat hij bij Google Cloud kwam, was hij Vice President EMEA bij MessageBird. Hij bekleedde ook verschillende leidinggevende functies bij Oracle en Salesforce. Zijn ervaring strekt zich uit over meerdere marktsegmenten, waaronder grote organisaties en opkomende markten.

De benoeming van Schoonis volgt op een aantal andere recente nieuwe aanstellingen en sluit volgens Google Cloud aan bij de plannen om de EMEA-salesteams te versterken en om zich te richten op klanten in belangrijke vertical-markten.

