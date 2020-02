BlackBerry Limited heeft BlackBerry Digital Workplace aangekondigd, een oplossing om werknemers op een veilige manier toegang te geven tot het netwerk en de cloud van hun bedrijf. De workplace, een potentiële concurrent voor Citrix, heeft een Belgisch tintje: het virtuele cloudplatform van de Gentse start-up Awingu maakt integraal deel uit van de oplossing.

Met BlackBerry Digital Workplace wil de Canadese multinational een veiliger alternatief op de markt zetten voor traditionele VPN's en Virtual Desktop Infrastructures (VDI). Die 'work anywhere'-oplossingen slagen er volgens BlackBerry soms niet in om bedrijven te beschermen tegen de toenemende bedreiging van malware en andere cyberrisico's.

BlackBerry Digital Workplace, gebaseerd op de Zero Trust Architecture van de ooit zo invloedrijke smartphonefabrikant, maakt een VPN of VDI overbodig, en levert volgens BlackBerry een voortdurende bescherming door toepassing van kunstmatige intelligentie en machine learning.

Lees ook: Einde van de BlackBerry lijkt nu echt nabij

BlackBerry Digital Workplace is in de praktijk een bundel van drie producten: de secure browser van BlackBerry zelf, de virus- en malware-bescherming van Cylance (de onderneming die exact een jaar geleden door de Canadezen werd overgenomen voor 1,4 miljard dollar) én dus de software van de Belgische start-up Awingu. Met het virtuele cloudplatform van dit bedrijf kunnen ondernemingen zowat al hun bedrijfsapplicaties (van legacy-toepassingen tot native AS/400 applicaties) via een webbrowser laten werken op computers, tablets en smartphones. Enige voorwaarde is dat die browser HTML 5 ondersteunt.

Alternatief voor Citrix

"We zijn zeer fier dat Awingu een integraal onderdeel wordt van een belangrijke oplossing van BlackBerry, dat zichzelf zo terug op de kaart heeft gezet als security vendor", zegt CEO Walter Van Uytven. Met BlackBerry Digital Workplace wil het bedrijf volgens hem ten volle de concurrentie aangaan met VMware en Citrix, dat de voorbije weken erg onder vuur kwam te liggen.

Sinds BlackBerry in 2016 besloot om zelf geen mobiele telefoons meer te maken, richtte het zich volledig op software en beveiliging. Twee jaar later ging het bedrijf een strategisch partnerschap aan met Awingu, wiens virtuele cloudplatform door BlackBerry sindsdien als een add-on werd verkocht.

Met BlackBerry Digital Workplace wil de Canadese multinational een veiliger alternatief op de markt zetten voor traditionele VPN's en Virtual Desktop Infrastructures (VDI). Die 'work anywhere'-oplossingen slagen er volgens BlackBerry soms niet in om bedrijven te beschermen tegen de toenemende bedreiging van malware en andere cyberrisico's.BlackBerry Digital Workplace, gebaseerd op de Zero Trust Architecture van de ooit zo invloedrijke smartphonefabrikant, maakt een VPN of VDI overbodig, en levert volgens BlackBerry een voortdurende bescherming door toepassing van kunstmatige intelligentie en machine learning.BlackBerry Digital Workplace is in de praktijk een bundel van drie producten: de secure browser van BlackBerry zelf, de virus- en malware-bescherming van Cylance (de onderneming die exact een jaar geleden door de Canadezen werd overgenomen voor 1,4 miljard dollar) én dus de software van de Belgische start-up Awingu. Met het virtuele cloudplatform van dit bedrijf kunnen ondernemingen zowat al hun bedrijfsapplicaties (van legacy-toepassingen tot native AS/400 applicaties) via een webbrowser laten werken op computers, tablets en smartphones. Enige voorwaarde is dat die browser HTML 5 ondersteunt."We zijn zeer fier dat Awingu een integraal onderdeel wordt van een belangrijke oplossing van BlackBerry, dat zichzelf zo terug op de kaart heeft gezet als security vendor", zegt CEO Walter Van Uytven. Met BlackBerry Digital Workplace wil het bedrijf volgens hem ten volle de concurrentie aangaan met VMware en Citrix, dat de voorbije weken erg onder vuur kwam te liggen.Sinds BlackBerry in 2016 besloot om zelf geen mobiele telefoons meer te maken, richtte het zich volledig op software en beveiliging. Twee jaar later ging het bedrijf een strategisch partnerschap aan met Awingu, wiens virtuele cloudplatform door BlackBerry sindsdien als een add-on werd verkocht.