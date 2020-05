Microsoft rolt later deze maand zijn grote halfjaarlijkse update voor Windows 10 uit. Die zogeheten Mei 2020 Update (of Windows 10 versie 2004) zal automatisch de nieuwste browser van Microsoft op de computer installeren, te weten de op Chromium-gebaseerde versie van Microsoft Edge.

Microsoft test de invoering van de nieuwe browser momenteel via de Release Preview-ring van het Windows Insider-programma. Deelnemers aan dit programma ontvangen de updates voor Windows 10 doorgaans een paar weken eerder dan doorsnee gebruikers, al gaat het daarbij vaak nog om nieuwe functies die nog niet helemaal op punt staan (en soms ook weer ingetrokken worden voor de finale release).

Sneller en meer compatibel

Volgens website Softpedia is de uitrol van de nieuwe Edge-versie via het Windows Insider-programma nu effectief van start gegaan. Hierdoor is de kans groot dat gewone Windows-gebruikers de update eerdaags ook naar hun systeem gepusht krijgen. De nieuwe versie van Edge, gebaseerd op het Chromium-opensourceproject van Google, was sinds half januari overigens wel al handmatig te installeren, voor Windows, macOS, iOS en Android.

De overstap van de klassieke Edge-browser naar de versie met Chromium-engine moet Edge niet alleen sneller maken, maar zorgt ook voor een grotere compatibiliteit met extensies en websites. Simpel gesteld: alles wat er goed uitziet met Google Chrome ('s werelds populairste browser), oogt ook prima in Edge. Voor bedrijven is er wel nog een speciale Internet Explorer-modus, die sites en webtools weergeeft en draait zoals de oude Microsoft-browser dat doet.

Microsoft voorzag de nieuwe browser ook van een InPrivate-modus, een functie die vergelijkbaar is met de Incognito-modus van Google Chrome en die gebruikers laat surfen zonder dat al hun handelingen worden gevolgd. Om de privacy nog verder te verbeteren heeft de browser ook een ingebakken bescherming tegen zogeheten trackers.

