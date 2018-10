Het is onbegrijpelijk dat veel Belgen in hun gemeente nog altijd alleen maar cash kunnen betalen. Cash aanbieden als optie is voor de overheid nog altijd verplicht, omdat ze niet mag riskeren om jongeren en ouderen de toegang tot overheidsdiensten te bemoeilijken. Maar cash als énige optie: die tijd mag stilaan definitief achter ons liggen.

En dan hebben we het niet alleen over de traditionele loketten, maar ook over zwembaden, musea, politiediensten, OCMW's en sportinfrastructuur. De gemeente komt op veel plaatsen rechtstreeks in contact met de burger, en heeft de verantwoordelijkheid om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken.

Maar in 40 procent van de gemeenten is elektronisch betalen nog niet mogelijk. Terwijl elektronische betalingen in die tweehonderd gemeenten nog niet eens ingevoerd zijn, is bijvoorbeeld Denemarken al goed op weg om een echte 'cashless society' te worden. Je vindt er geen enkele handelaar of horecazaak waar je niet elektronisch kan betalen. Bij voorkeur contactloos. Wil je als toerist een weekendje naar Kopenhagen, dan hoef je geen Deense kronen meer te bestellen bij je bank. Iedereen betaalt daar met de kaart. Zelfs het kopje koffie bij hun smørrebrød betalen de Denen simpelweg door even met de betaalkaart te zwaaien. Snel en veilig. Overigens, niet alleen handelaars zijn mee, ook particulieren, zowel in de steden als daarbuiten. Zelfs op een rommelmarkt in een onooglijk dorpje, waar alle standhouders op hun tafel een kaartje hebben met hun mobile pay-nummer. Zo kan het dus ook. Geen briefjes of muntstukken meer nodig.

Nieuwe burgemeester, breng het gemeentehuis naar de 21ste eeuw.

Gemeenten hebben de plicht om op een verantwoordelijke manier om te gaan met het geld van hun bevolking. Het is een vaak gehoord argument tégen de betaalterminal, maar dat is onterecht. De investeringskost van 1 euro per dag weegt niet op tegen de extra inkomsten per terminal die volgens de bij ons aangesloten gemeenten al snel stijgen tot een veelvoud van dat bedrag per terminal per dag.

Laat ons duidelijk zijn: dat terugverdieneffect is uiteraard niet alleen het gevolg van mogelijke fraude. Met elektronische betalingen zijn er ook geen fouten meer mogelijk met wisselgeld - hoeveel mensen biechten het eerlijk op als ze merken dat het loket zich in hun voordeel vergist? En dankzij de rechtstreekse combinatie met het boekhoudingssysteem gebeurt de verwerking van alle betalingen automatisch, waardoor het overheidsapparaat ook een flink pak slanker kan.

Uiteraard gaat digitalisering verder dan elektronische betalingen alleen. Een loket waarvoor je online afspraak kan maken, een website waar je zelf een parkeerverbod of een domiciliewijziging kan aanvragen, de administratieve mallemolen in veel gemeenten kan een pak eenvoudiger.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht waait er binnenkort een nieuwe wind door veel gemeentehuizen. Ik roep daarom de nieuwe gemeentebesturen op om werk te maken van de transitie naar de 21ste eeuw.