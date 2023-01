De Nederlandse fintech haalt zijn nieuwe baas bij Klarna.

De Nederlandse betalingsverwerker Mollie krijgt een nieuwe baas. De scale-up, opgericht in 2004, gaat Koen Köppen aanstellen als nieuwe CEO. Köppen was vijf jaar lang CTO bij die andere fintech, het Zweedse Klarna. In mei van vorig jaar startte hij als CTO bij Mollie, om er mee de commerciële infrastructuur uit te bouwen. Hij groeit nu dus door naar een nieuwe rol.

Köppen neemt de stoel van CEO over van huidig baas Shane Happach, die het bedrijf verlaat om in Azië aan de slag te gaan. 'We zijn verheugd om Koen te verwelkomen in een nieuwe en grotere rol. Wij zijn onder de indruk van de impact die Koen de voorbije 8 maanden heeft gerealiseerd. Het is een wel verdiende promotie en we hebben al het vertrouwen in hem om Mollie's groei en ontwikkeling te leiden,' zegt Eli Leenaars, voorzitter van Mollie, in een persbericht.

Mollie heeft internationaal 750 medewerkers en bedient als betalingsverwerker zo'n 130.000 klanten.

