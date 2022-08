Thomas Van den Driessche, huidig CEO van satellietbedrijf Newtec, gaat voortaan Robovision AI leiden. Oprichter Jonathan Berte wordt voorzitter.

Robovision legt zich al tien jaar toe op AI-gedreven computer vision. Het Gentse bedrijf telt meer dan honderd mensen en werd ook al enkele keren genomineerd voor een Data News Award. Begin dit jaar haalde het tien miljoen euro op in haar series A investeringsronde.

Thomas Van den Driessche is sinds 2016 CEO van satellietbedrijf Newtec, dat sinds 2019 in handen is van het Amerikaanse ST Engineering. Nu ruilt hij die functie in voor die van topman van Robovision. Helemaal nieuw is Van den Driessche echter niet. Sinds begin dit jaar was hij al voorzitter van Robovision, die job gaat nu naar aftredend CEO Jonathan Berte.

De wissel heeft een duidelijke reden. Berte wil in zijn nieuwe rol meer concentreren op het aantrekken van investeerders en partners, samen met de globale uitbreiding van het bedrijf. Van den Driessche krijgt het dagelijks bestuur in handen omwille van zijn ervaring in het opschalen van technologiebedrijven. Hij moet Robovision laten inspelen op wereldwijde uitdagingen en kijkt daarbij onder meer naar landbouw, voeding en industrie.

'We zien een duidelijke maturiteit en dringende vraag naar slimme, efficiënte en duurzame AI-technologieën. Altijd met de achterliggende eis voor een platform dat operationele downtime vermijdt en de uitrol versnelt. Terwijl vroeger de vraag was: "Kunnen jullie een rijpe tomaat herkennen om robotisch te plukken?" is dat vandaag: "Hoe snel kunnen jullie zoveel mogelijk robotarmen activeren?" De technologie komt dus in een nieuwe fase. Het tijdperk van 'proof of concepts' is voorbij', zegt Van den Driessche.

Robovision transformeerde de voorbije jaren al enkele keren. In haar beginjaren legde het zich toe op AI consultancy, later volgde de naamsverandering naar Robovision AI. In 2016 schakelde het over naar een platformgebaseerd productbedrijf. Vorig jaar haalde het bedrijf een omzet van 10 miljoen euro en is het actief in veertig landen waar haar technologie meer dan 600 robots aanstuurt.

