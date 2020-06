is redacteur bij Data News

De nieuwe CEO van Nokia, Pekka Lundmark, zal al op 1 augustus bij het bedrijf beginnen.

Lundmark werd begin maart aangekondigd als nieuwe CEO. Hij zou normaal beginnen op 1 september. Nu laat Nokia weten dat dat een maand vroeger zal zijn. Lundmark komt van het Finse energiebedrijf Fortum Oyj.

De nieuwe topman volgt Rajeev Suri op, die het bedrijf sinds 2014 leidde. Hij moet vertrekken omdat Nokia moeite heeft met concurreren tegen Ericsson en Huawei. Het bedrijf verloor op een jaar tijd een derde van zijn marktwaarde.

Deze week maakte Nokia nog bekend dat het in Frankrijk 1.233 banen schrapt bij dochterbedrijf Alcatel-Lucent. Dat past in een wereldwijde herstructurering die in 2018 werd opgestart.

Lundmark werd begin maart aangekondigd als nieuwe CEO. Hij zou normaal beginnen op 1 september. Nu laat Nokia weten dat dat een maand vroeger zal zijn. Lundmark komt van het Finse energiebedrijf Fortum Oyj.De nieuwe topman volgt Rajeev Suri op, die het bedrijf sinds 2014 leidde. Hij moet vertrekken omdat Nokia moeite heeft met concurreren tegen Ericsson en Huawei. Het bedrijf verloor op een jaar tijd een derde van zijn marktwaarde.Deze week maakte Nokia nog bekend dat het in Frankrijk 1.233 banen schrapt bij dochterbedrijf Alcatel-Lucent. Dat past in een wereldwijde herstructurering die in 2018 werd opgestart.