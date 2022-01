Rodolphe Belmer staat sinds begin dit jaar aan het hoofd van de Franse dienstenleverancier Atos Groep.

Belmer werd in oktober 2021 verkozen tot bestuurslid van Atos, en nam op 1 januari 2022 zijn functie als CEO op. Voor zijn rol bij Atos was Rodolphe Belmer werkzaam als CEO bij Eutelsat Communications, een Frans satellietcommunicatiebedrijf. Daarvoor werkte hij onder meer bij Canal Plus.

Hij volgt aan het hoofd van Atos Elie Girard op. De voormalige CEO moest in oktober aftreden na een reeks problemen die onder meer de aandelen van de groep deden kelderen. Naast de ondertussen klassieke lagere verwachtingen door de pandemie, werden er bijvoorbeeld foute berekeningen gevonden in de boekhouding van Atos in Noord-Amerika. Die werden uiteindelijk opgeklaard, maar het vertrouwen zou daarmee wel weg zijn. Onder Girard wilde Atos ook DXC Technology overnemen, een deal die uiteindelijk mislukte.

Wereldwijd stelt Atos 105.000 mensen tewerk. In ons land en Luxemburg samen zijn dat er meer dan zevenhonderd.

Belmer werd in oktober 2021 verkozen tot bestuurslid van Atos, en nam op 1 januari 2022 zijn functie als CEO op. Voor zijn rol bij Atos was Rodolphe Belmer werkzaam als CEO bij Eutelsat Communications, een Frans satellietcommunicatiebedrijf. Daarvoor werkte hij onder meer bij Canal Plus. Hij volgt aan het hoofd van Atos Elie Girard op. De voormalige CEO moest in oktober aftreden na een reeks problemen die onder meer de aandelen van de groep deden kelderen. Naast de ondertussen klassieke lagere verwachtingen door de pandemie, werden er bijvoorbeeld foute berekeningen gevonden in de boekhouding van Atos in Noord-Amerika. Die werden uiteindelijk opgeklaard, maar het vertrouwen zou daarmee wel weg zijn. Onder Girard wilde Atos ook DXC Technology overnemen, een deal die uiteindelijk mislukte. Wereldwijd stelt Atos 105.000 mensen tewerk. In ons land en Luxemburg samen zijn dat er meer dan zevenhonderd.