Wim De Ridder wordt de nieuwe CEO bij facturatieplatform Edebex. Hij volgt Xavier Corman op.

De Ridder stapte vier jaar over van Petercam, waar hij COO was, voor dezelfde rol bij Edebex. Vandaag neemt hij de taak van CEO op zich.

In zijn nieuwe rol volgt De Ridder Xavier Corman op. Hij is medeoprichter van het bedrijf en stond zes jaar lang aan het roer ervan. Wel blijft hij actief als aandeelhouder en lid van de raad van bestuur.

Edebex bestaat sinds 2013 en is vandaag actief in België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Portugal. Het bedrijf positioneert zich als online marktplaats waar KMO's handelsvorderingen in minder dan 72 uur kunnen verkopen aan beleggers.