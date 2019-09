Het Luikse EVS Broadcast Equipment heeft Serge Van Herck met onmiddellijke ingang als nieuwe CEO aangesteld. Dat meldt de Luikse producent van uitrustingen voor live-uitzendingen. Pierre De Muelenaere, die sinds juli 2018 de rol van voorzitter combineerde met die van interim-CEO, verlaat het bedrijf.

Van Herck is de voormalige CEO van satellietcommunicatiebedrijf Newtec uit Sint-Niklaas. Hij heeft meer dan 25 jaar management- en bestuurservaring in de telecomsector. Tussen 1994 en 2001 werkte hij bij Proximus (toen nog Belgacom), waar De Muelenaere nu bestuurder is, en later was hij nog aan de slag bij Accenture en Eutelsat.

De Muelenaere verlaat het bedrijf na een transitieperiode op 1 januari. "Ik ben bij EVS gekomen als voorzitter en de missie als interim-CEO was aanvankelijk niet gepland. Ik moest mijn tijd erg snel herorganiseren in juli 2018, en sindsdien is het een erg intense periode geweest. Door bij EVS te vertrekken, zal ik tijd kunnen inhalen voor een aantal van mijn andere projecten."