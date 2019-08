HP Inc. heeft vanaf november een nieuwe directeur. Huidig CEO Dion Weisler verlaat het bedrijf.

Weisler stapt op wegens "gezondheidsredenen binnen de familie". Hij zal worden opgevolgd door Enrique Lores, de huidige directeur van het printerdepartement. Lores wordt officieel CEO vanaf 1 november. Weisler zal nog op de bestuursraad zitten tot en met de volgende aandeelhoudersvergadering, in april volgend jaar.

Dion Weisler was CEO van HP Inc. Sinds 2015, toen het bedrijf splitste in een consultingbedrijf, HPE, en een printer-, pc- en andere hardwaredivisie, HP Inc.

Zijn opvolger, Enrique Lores, werkt al dertig jaar voor HP. De Spanjaard staat momenteel aan het hoofd van het departement Printing.