Mike Noonen gaat voortaan het Belgische Swave Photonics leiden. De Amerikaan neemt de fakkel over van Theodore Marescaux, die voortaan de rol van chief product officer opneemt.

Swave Photoics is een imec-spin-off die zich toelegt op holografische ervaringen. Het wil die inzetten in metavese-platformen, holografische muren, 3D gaming en AR-, VR- of XR-brillen. Afgelopen zomer haalde het bedrijf nog zeven miljoen euro op (bij onder meer imex.xpand, Flanders Future Techfund en QBIC).

Nu is het tijd om met dat geld de investeringen uit te breiden en hun toepassingen rond AR, VR en metaverse te commercialiseren, daarom wordt Noonen aangetrokken om die volgende stap te nemen.

Noonen was tot voor komrt CEO van MixComm, hij zetelt ook in de raad van bestuur van SES.ai en SK Growth Opportunities. Eerder werkte hij onder meer bij GlobalFoundries, NXP Semiconductors en Cisco.

