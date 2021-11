William Cho, de huidige chief strategy officer van LG Electronics, wordt vanaf 1 december ook CEO van het bedrijf.

Cho stuurt sinds 2019 de strategie van het electronicabedrijf en zette als baas van LG Noord-Amerika onder meer de Business Incubation Centers van LG op poten om start-ups en zakelijke partners te ronselen. De man werkt al sinds 1987 bij LG (toen nog Goldstar) en heeft in de kantoren van LG in Duitsland, Canada, Australië en de VS vertoefd. Nu komt hij dus aan het hoofd van het hele bedrijf. Naast William Cho krijgt ook Kim Byoung-hoon promotie, tot chief technology officer.

Cho en co hopen in de toekomst sneller te kunnen ageren en groei te boeken door hun business units grotere verantwoordelijkheid te geven. Er komt ook een Customer Value Innovation Office, dat de feedback en pijnpunten van klanten moet onderzoeken en verwerken in productplanning, ontwikkeling en verkoop.

