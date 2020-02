Ryan Roslansky wordt later dit jaar de nieuwe topman van LinkedIn. De huidige CEO wordt voorzitter van het professionele sociale netwerk.

Huidig CEO Jeff Weiner geeft op 1 juni van dit jaar de fakkel door aan Roslansky. Nadien wordt hij executive chairman van het bedrijf. Roslansky zelf is momenteel head of product bij het bedrijf.

Weiner was sinds eind 2008 CEO van LinkedIn. Voor die tijd werkte hij voor Yahoo waar hij executive vicepresident van de netwerkafdeling was. Ook Roslansky werkte gedurende een deel van die periode voor Yahoo.

Na zijn promotie zal Roslansky rechtstreeks rapporteren aan Satya Nadella, CEO van Microsoft. Die nam het bedrijf in 2016 over voor 26,2 miljard dollar. LinkedIn telde op dat moment 3 miljard dollar omzet en 433 miljoen gebruikers. Vandaag is dat 7,5 miljard dollar omzet, 675 miljoen leden en 16.000 eigen werknemers.

Huidig CEO Jeff Weiner geeft op 1 juni van dit jaar de fakkel door aan Roslansky. Nadien wordt hij executive chairman van het bedrijf. Roslansky zelf is momenteel head of product bij het bedrijf.Weiner was sinds eind 2008 CEO van LinkedIn. Voor die tijd werkte hij voor Yahoo waar hij executive vicepresident van de netwerkafdeling was. Ook Roslansky werkte gedurende een deel van die periode voor Yahoo.Na zijn promotie zal Roslansky rechtstreeks rapporteren aan Satya Nadella, CEO van Microsoft. Die nam het bedrijf in 2016 over voor 26,2 miljard dollar. LinkedIn telde op dat moment 3 miljard dollar omzet en 433 miljoen gebruikers. Vandaag is dat 7,5 miljard dollar omzet, 675 miljoen leden en 16.000 eigen werknemers.