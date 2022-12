Pascal Laffineur, sinds 2016 CEO bij het IT-bedrijf NRB, is topman af. Hij wordt vervangen door huidig financieel directeur Henri Thonnart, zo maakte de IT-dochter van verzekeraar Ethias bekend.

De wissel is opvallend, want Laffineur was dit jaar nog genomineerd tot 'Manager van het Jaar'. De wissel aan de top past in een nieuw industrieel plan dat door de raad van bestuur is goedgekeurd en dat mikt op verdere groei van NRB. Door een nieuwe leiding hoopt men een nieuwe dynamiek te creëren, luidt het. Melchior Wathelet, nu nog CEO van filiaal Zorgi, zal de commerciële ploegen bij NRB gaat leiden.

Jean-François Michotte wordt belast met de infrastructuur. Olivier Lallemand, huidig CEO van Afelio, zal het luik 'Applications' op zich nemen. Er wordt ook nog gezocht naar een nieuwe financieel directeur. NRB realiseerde vorig jaar een omzet van 502 miljoen euro met 3.300 personeelsleden. In het industrieel plan wil men de omzet doen groeien tot 750 miljoen. De groep verwierf een deel van het spectrum bij de 5G-veiling.

