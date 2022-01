Cyberbeveiliger Palo Alto Networks heeft Helmut Reisinger aangesteld als CEO voor EMEA en Latijns Amerika.

De man was eerder al CEO van Orange Business Services en werkte onder meer voor Avaya en Alcatel. Riesinger moet bij zijn nieuwe bedrijf meewerken aan de wereldwijde groeistrategie, zegt Nikesh Arora, CEO van Palo Alto Networks, in een persbericht: 'Gezien de recente snelle groei van de wereldwijde cyberbeveiligingsmarkt, zien we aanzienlijke kansen om onze internationale activiteiten te versnellen. Door samen te werken met BJ (Jenkins, president van het bedrijf, nvdr.), zullen Helmuts niet-aflatende focus op de klant en begrip van het internationale zakelijke ecosysteem ons helpen onze robuuste EMEA-activiteiten naar de toekomst te sturen groei, terwijl we onze groeiende Latijns-Amerikaanse activiteiten ontwikkelen.'

